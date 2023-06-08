В "Зарядье" пройдет московский летний музыкальный фестиваль

Первый московский летний музыкальный фестиваль "Зарядье", концертный зал "Зарядье", до 2 июля

© Российская Газета

Зал "Зарядье" предлагает начать лето с фестивальным настроением и в одной афише объединяет невероятное разнообразие музыкальных событий. Программа производит впечатление и эклектичное, и амбициозное одновременно.

Видео дня

Удивительно, что организаторы не придумали своему новорожденному проекту оригинального названия, но очевидно "Зарядье" стремится предложить публике концерты на любой вкус и кошелек. Обещаны ночные и променад-концерты, эксклюзивные экскурсии, кинопоказ, семейные квесты и детские бродилки, а также встречи под открытым небом. В выходные дни на улице перед входом в концертный комплекс будут проходить мастер-классы и перформансы. Всего запланировано более трех десятков событий.

Три вечера адресовано поклонникам вокального искусства, которые в нынешнем сезоне, признаться, не слишком избалованы высококлассными впечатлениями. 14 июня на одну сцену выйдут сразу два обладателя премии Grammy - лучший бас планеты Ильдар Абдразаков и всемирно известный альтист Юрий Башмет, который выступит в качестве дирижера. Вместе с Симфоническим оркестром "Новая Россия" и Камерным хором Московской консерватории будет исполнена русская музыка: от народных песен до оперных арий. Концерт музыканты посвятили 150-летию Фёдора Шаляпина.

Еще один звездный юбилейный оммаж планируется 28 июня. 150-летию Сергея Рахманинова свое выступление в тандеме с пианисткой Мзией Бахтуридзе посвящает знаменитый мексиканский тенор Рамон Варгас. Наряду с романсами Рахманинова прозвучат испанские и неаполитанские песни и даже ариозо Ленского из оперы Чайковского "Евгений Онегин".

И это еще не все юбилейные даты, отмеченные фестивалем. 15 июня, в день180-летия Эдварда Грига, концерт норвежскому гению посвятят пианист Иван Бессонов и Госоркестр России. 17 и 18 июня Иван Рудин и руководимый им Московский государственный симфонический оркестр исполнят все Бранденбургские концерты Баха.

А 20 июня в афише фестиваля еще один оперный вечер: "Барокко-гала" от оркестра La Voce Strumentale и солистов Нижегородского государственного академического театра оперы и балета под руководством Дмитрия Синьковского. На следующий день, 21 июня, ожидается концерт Минин-хора с изысканной программой, в основе которой "Убаюкивание солнца" Гии Канчели (ставшее и названием этого концерта), "Голоса природы" Альфреда Шнитке и "Чичестерские псалмы" Леонарда Бернстайна.