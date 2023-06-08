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В Москве закрывают Лефортовский тоннель

Движение транспорта по Лефортовскому тоннелю в Москве будет полностью остановлено на время замены асфальта. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы. Работы начнутся в ночь на 10 июня и продлятся до 13 июня.

В Москве Лефортовский тоннель перекроют с 9 по 13 июня
© РИА Новости

"В Москве перекроют движение транспорта на нескольких улицах для ремонтных работ в Лефортовском тоннеле. Всего обновят около 74,5 тысячи квадратных метров покрытия. Будет задействовано свыше 400 сотрудников и более 200 единиц специализированной техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в тоннеле будет убрана колейность, возникшая из-за интенсивного автомобильного движения и перепадов температуры. После окончания ремонтных работ, на новое дорожное полотно в Лефортовском тоннеле будет нанесена разметка.

Ранее сообщалось, что автобус, следовавший из подмосковной Балашихи в Москву, выехал за пределы проезжей части в Измайловском парке и столкнулся с забором и деревом. Пассажирам после аварии удалось самостоятельно выбраться из машины.

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