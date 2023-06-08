$81.46+0.2187.17+0.21

Москва онлайн покажет экскурсию по фестивалю "Времена и эпохи"

9 июня зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по историческому фестивалю "Времена и эпохи".

Москва онлайн покажет экскурсию по фестивалю "Времена и эпохи"
©  портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В городе работают более 40 тематических площадок, посвященных разным временным отрезкам и значимым событиям в отечественной истории. Корреспондент Лариса Соколова пройдется по одной из точек, которая находится в парке имени Ю. М. Лужкова, пообщается с участниками и гостями фестиваля, а также понаблюдает за масштабной реконструкцией турнира княжеских дружин. На этой площадке можно узнать о ключевых событиях, битвах и героях Древней Руси IX–XII веков.

Смотрите прямую трансляцию 9 июня в 12:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители