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Собянин сообщил о росте производства компьютерной техники и электроники в Москве

Технику и электронику в столице выпускают более 100 компаний. Данное промышленное направление выросло на 20,7% в первом квартале 2023 года. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Собянин сообщил о росте производства компьютерной техники и электроники в Москве
© портал мэра и правительства Москвы

Он добавил, что отечественные заводы увеличивают производство не только готовых изделий, но и комплектующих. Это связано с ростом спроса на российские разработки.

Производства создают мониторы, моноблоки, базовые станции для промышленного интернета вещей, материнские платы, системные блоки. Также они делают оборудование для автоматизированной оплаты проезда, а именно терминалы и валидаторы, проездные карты и многое другое, уточнил градоначальник.

Мэр напомнил, что в 2022 году в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва" специалисты создали кластер фотоники и микроэлектроники.

"Фотонные технологии – одно из самых перспективных направлений в мире. Они позволяют увеличить скорость обработки и передачи данных в 50–100 раз", – объяснил Собянин.

Мэр рассказал, что с микроэлектроникой работают более 30 предприятий "Технополиса". Статус резидентов ОЭЗ дает им льготы. Например, 10 лет они могут не платить имущественный, транспортный и земельный налоги.

Ранее сообщалось, что резиденты "Технополиса "Москва" инвестировали в столичную промышленность порядка 20% от общей суммы вложений. Сейчас на его территории функционируют более 200 предприятий.

До этого стало известно, что одна из компаний "Технополиса "Москва" начнет выпускать титановые имплантаты, которые должны импортозаместить до 30% российского рынка. Предприятие планирует ежегодно выпускать не менее 140 тысяч единиц имплантов.

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