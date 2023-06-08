Физкультурно-оздоровительный комплекс появится в районе Солнцево в Москве

"Появление такого крупного инфраструктурного объекта, как физкультурно-оздоровительный комплекс, должно положительно сказаться на развитии района. Как неоднократно отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, горожанам должны быть доступны различные объекты инфраструктуры, в том числе спортивные, заниматься в которых смогут не только жители конкретного района, но и все москвичи и гости столицы", - заключила Пятова.