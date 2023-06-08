Социальные координаторы появятся в детских больницах Москвы

В столичных детских больницах появятся социальные координаторы, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

© портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко Подробнее: httpsws/medicina/0806

Ко Дню социального работника в формате живого общения она поговорила с сотрудниками службы соцкоординаторов и представителями медицинских организаций. Они обсудили успешные кейсы, результаты работы и перспективы проекты.

"Социальные координаторы, которые во взаимодействии с медицинскими учреждениями оказывают помощь пациентам больниц, особенно тем, кто попадает туда экстренно, по скорой, и их родственникам, – это новый вид социальных работников. Это новый вид помощи – такого в стране еще не было", – поделилась Ракова.

По ее словам, на сегодняшний момент соцкоординаторы осуществляют деятельность в 33 больницах, они оказали горожанам уже свыше 115 тысяч услуг. Благодаря помощи врачи работают более эффективно. Для пациентов организуется бесшовный переход домой либо в социальное учреждение без промедлений.

В этой связи столичные власти приняли решение расширить проект на детские больницы, отметила вице-мэр. Там соцкоординаторы будут комплексно решать трудности семьи, связанные с госпитализацией ребенка.

Деятельность социальной службы в медучреждении проходит проактивно. Так, каждый день координаторы посещают новых пациентов, чтобы дать им необходимую помощь. Особенно отслеживают работу с пожилыми, многодетными семьями, людьми с инвалидностью, бездомными и другими. При этом на необходимую поддержку может рассчитывать любой пациент.