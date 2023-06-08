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Киноконцертный комплекс и торговую галерею возведут в Лужниках

Спортивные и культурные объекты площадью более 100 тысяч квадратных метров возведут вдоль Лужнецкой набережной. Об этом рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Киноконцертный комплекс и торговую галерею возведут в Лужниках
© телеграм-канал STROI.MOS.RU

Она отметила, что благодаря этому увеличится инфраструктурный потенциал территории. Там построят новые спортивные объекты, а также реализуют проект редевелопмента территории бывшего завода "Союз", где возведут жилой комплекс. Он будет располагаться в районе Хамовники, на Лужнецкой набережной, владение 2/4.

"Учитывая значимость для города и популярность района среди москвичей, застройщик готовит инфраструктуру не только для своих будущих жильцов. Создаваемое таким образом многофункциональное пространство объединит новый проект и спортивную инфраструктуру "Лужников" в уникальный культурно-спортивный кластер", – указала председатель Москомстройинвеста.

По словам Пятовой, там планируется возвести киноконцертный комплекс площадью более 26 тысяч квадратных метров. В нем будут устраивать кинопоказы, культурные фестивали и конкурсы, образовательные программы, творческие встречи и мастер-классы.

Вдоль набережной специалисты приведут в порядок пешеходную зону, где сделают кафе и рестораны, торговую галерею с магазинами и студиями.

"Благодаря участию застройщиков и решениям правительства Москвы, мэра Сергея Собянина спорткомплекс в последние годы активно развивается: строится уникальный теннисный центр, реконструируется построенный к Олимпийским играм 1980 года спортивный зал "Дружба", возведен многофункциональный ледовый дворец "Кристалл", – резюмировала Пятова.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с начала 2023 года в Москве построили 7 спортивных объектов и таким образом выполнили годовой план на 50%. Он подчеркнул, что три спортивных объекта построили за счет бюджета город, а еще четыре – за счет инвесторов. В общей сложности возвели более 103 тысяч квадратных метров.

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