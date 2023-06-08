Киноконцертный комплекс и торговую галерею возведут в Лужниках

Спортивные и культурные объекты площадью более 100 тысяч квадратных метров возведут вдоль Лужнецкой набережной. Об этом рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

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Она отметила, что благодаря этому увеличится инфраструктурный потенциал территории. Там построят новые спортивные объекты, а также реализуют проект редевелопмента территории бывшего завода "Союз", где возведут жилой комплекс. Он будет располагаться в районе Хамовники, на Лужнецкой набережной, владение 2/4.

"Учитывая значимость для города и популярность района среди москвичей, застройщик готовит инфраструктуру не только для своих будущих жильцов. Создаваемое таким образом многофункциональное пространство объединит новый проект и спортивную инфраструктуру "Лужников" в уникальный культурно-спортивный кластер", – указала председатель Москомстройинвеста.

По словам Пятовой, там планируется возвести киноконцертный комплекс площадью более 26 тысяч квадратных метров. В нем будут устраивать кинопоказы, культурные фестивали и конкурсы, образовательные программы, творческие встречи и мастер-классы.

Вдоль набережной специалисты приведут в порядок пешеходную зону, где сделают кафе и рестораны, торговую галерею с магазинами и студиями.

"Благодаря участию застройщиков и решениям правительства Москвы, мэра Сергея Собянина спорткомплекс в последние годы активно развивается: строится уникальный теннисный центр, реконструируется построенный к Олимпийским играм 1980 года спортивный зал "Дружба", возведен многофункциональный ледовый дворец "Кристалл", – резюмировала Пятова.