В поселении Сосенском запустили дополнительные рейсы автобуса 982 к

Дополнительный короткий маршрут обслуживают три автобуса особо большого класса.

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Сеть общественного транспорта Москвы постоянно развивается. Специалисты анализируют дорожную ситуацию, определяют новые точки притяжения, а также прислушиваются к мнению горожан. В результате появляются новые маршруты, а поездки становятся более быстрыми и комфортными.

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По просьбам жителей в ТиНАО появился дополнительный короткий маршрут автобуса 982 к. Он усилил работу действующего 982-го, который проходит между станциями метро «Прокшино» и «Теплый Стан». Как отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, после запуска автобуса 982 к жителям крупного жилого комплекса в поселении Сосенском стало удобнее добираться до станции метро «Прокшино».

«Мы продолжаем улучшать транспортную доступность районов ТиНАО, вводим новые станции метро и Московских центральных диаметров (МЦД), развиваем наземный транспорт. По просьбам местных жителей организовали дополнительный короткий маршрут 982 к — теперь в будни на трех автобусах особо большого класса совершается около 1,5 тысячи поездок. Путь от нового жилого комплекса до станции метро “Прокшино” Сокольнической линии стал быстрее и комфортнее. Это соответствует задаче Мэра Москвы по повышению качества обслуживания наших пассажиров», — рассказал заммэра.

Подать идею развития транспортной сети

Идеи и предложения по работе наземного городского транспорта принимает чат-бот Александра. Начать обращение нужно с фразы «Хочу оставить отзыв», затем дождаться ответа оператора и поделиться с ним мнением.

Кроме того, обратную связь от горожан собирают с помощью специальной формы «Обращения граждан». Свои пожелания жители столицы также могут оставить в личных кабинетах приложений «Московский транспорт» и «Метро Москвы». Подробная информация о способах обратной связи есть на едином транспортном портале в разделе «Способы подачи обращения».

Построить собственный маршрут с сервисом «По пути»

С октября 2021 года в ТиНАО действует сервис «По пути». Комфортные автобусы малого класса ходят в поселениях Сосенском, Воскресенском, Филимонковском и Десеновском. В декабре 2022 года сервис заработал на территории инновационного центра «Сколково».

Проект «По пути» реализуют там, где не подходит транспорт большого класса. Автобусы удобные и комфортные, в них есть телевизор, столики, лампочки для чтения, слоты для зарядки мобильных устройств, работают системы безопасности и климат-контроль.

В приложении «Московский транспорт» горожане самостоятельно выбирают пункты посадки и высадки. Сервис «По пути» охватывает 300 остановок. Они находятся у станций метро «Прокшино» и «Бунинская аллея», платформ МЦД Щербинка, Силикатная и Сколково, а также рядом с жилыми кварталами, школами, поликлиниками, отделениями почты и библиотеками. В будни москвичи пользуются сервисом около 2,5 тысячи раз. С момента начала работы сервисом воспользовался миллион пассажиров.