Две новые модели скоростных лифтов разработали в Москве
Столичная компания разработала и готовит к серийному производству обновленную версию скоростных лифтовых кабин. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
«Внешние факторы за последний год оказали серьезное влияние на строительную и лифтовую отрасли страны. Однако созданные комфортные условия для ведения бизнеса в столице помогли предприятиям не только сохранить свои позиции на рынке, но и диверсифицировать производство, увеличить объемы выпускаемой продукции. Например, предприятие «МЭЛ» по итогам 2022 года увеличило объемы производства в два раза, а также разработало две модели скоростных лифтов. Новинки отличаются дизайном, габаритами (их высота достигает 2,2 м) и грузоподъемностью - одна из обновленных кабин сможет перевозить до 2 тонн. Планируется, что ежегодно будут выпускать более 500 единиц такой продукции», - приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.
Отмечается, что завод первым в отрасли начал производство лифтов, способных двигаться со скоростью 2,5 м/с, а также начал производство подъемников с более высокими техническими параметрами для объектов комфорт-класса. В 2023 году в рамках масштабных инвестиционных проектов компания начала строительство нового цеха. Это позволит увеличить объем выпуска продукции в 1,5 раза и производить ежегодно до 4 тыс. подъемников. Также здесь появится 85 рабочих мест.
По словам генерального директора компании Руслана Родикова, новым моделям лифтов нет аналогов на российском рынке. Так, одна из новинок - серия «Космос» - представлена в 10 вариантах отделки в цветах планет и звезды Солнечной системы. Габариты кабины - 1,6 на 1,4 м, высота - 2,2 м. Лифт может одновременно перевозить до 13 человек (1 тонна) и передвигаться со скоростью 2,5 м/с. Вторая линейка - «Широта» - отличается более вместительной и просторной кабиной, рассчитанной на перевозку 20 пассажиров. Ее размеры - 2,1 на 1,6 м, высота 2,2 м. Эта серия посвящена природе России.