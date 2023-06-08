Две новые модели скоростных лифтов разработали в Москве

«Внешние факторы за последний год оказали серьезное влияние на строительную и лифтовую отрасли страны. Однако созданные комфортные условия для ведения бизнеса в столице помогли предприятиям не только сохранить свои позиции на рынке, но и диверсифицировать производство, увеличить объемы выпускаемой продукции. Например, предприятие «МЭЛ» по итогам 2022 года увеличило объемы производства в два раза, а также разработало две модели скоростных лифтов. Новинки отличаются дизайном, габаритами (их высота достигает 2,2 м) и грузоподъемностью - одна из обновленных кабин сможет перевозить до 2 тонн. Планируется, что ежегодно будут выпускать более 500 единиц такой продукции», - приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.