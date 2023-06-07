Итоги городского круглого стола «Культура против терроризма» подвели в Москве

В Москве прошел городской круглый стол «Культура против терроризма», на котором прошло обсуждение вопросов профилактики терроризма средствами культуры. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГБУК г. Москвы «Библиотека-читальня им. И.С.Тургенева».

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В ходе круглого стола, директор учреждения Ромуальд Крылов-Иодко напомнил участникам обсуждения о роли библиотек в профилактике терроризма и экстремизма, а также анонсировал старт сотрудничества Библиотеки с Российским обществом «Знание». Крылов-Иодко особо подчеркнул актуальность темы профилактики терроризма в свете событий сегодняшнего дня.

— Сейчас стоит задача по укреплению морально-нравственных ценностей у молодого поколения, — сказал он.

Другие участники обсуждения в свою очередь обозначили проблемы искажение истории, подмены героев и ценностных ориентиров общества. Кроме того, были обсуждены нападки на российскую культуру. В ходе круглого стола было отмечено, что СМИ должны контролировать информацию, которую они предоставляют молодежи. Также на обсуждение было вынесено предложение проводить такие круглые столы каждый год.