На ВДНХ установили новые питьевые фонтаны и запретили из них пить
Новые питьевые фонтаны установили на территории ВДНХ в Москве. При этом рядом с конструкциями установили таблички с предупреждением, что фонтаны декоративные и пить из них нельзя. Их фотографии опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».
«В жару декоративные фонтанчики могут служить для умывания и прохлады. С заботой о вас, команда ВДНХ», — написано на табличке.
Многие горожане не оценили такой заботы и отметили, что некоторые люди все равно пьют из этих фонтанов.
«Гении часто бывают отвергнуты обществом», «В смысле питьевые и нельзя пить? Где логика?», «Можно еще лавочки, на которых нельзя сидеть», «Декоративный? Как заботливо», — прокомментировали юзеры.
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