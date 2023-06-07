$81.46+0.2187.17+0.21

На ВДНХ установили новые питьевые фонтаны и запретили из них пить

Новые питьевые фонтаны установили на территории ВДНХ в Москве. При этом рядом с конструкциями установили таблички с предупреждением, что фонтаны декоративные и пить из них нельзя. Их фотографии опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

На ВДНХ установили новые питьевые фонтаны и запретили из них пить
© РИА Новости

«В жару декоративные фонтанчики могут служить для умывания и прохлады. С заботой о вас, команда ВДНХ», — написано на табличке.

Многие горожане не оценили такой заботы и отметили, что некоторые люди все равно пьют из этих фонтанов.

«Гении часто бывают отвергнуты обществом», «В смысле питьевые и нельзя пить? Где логика?», «Можно еще лавочки, на которых нельзя сидеть», «Декоративный? Как заботливо», — прокомментировали юзеры.

Ранее жители столицы обсудили купание в фонтане МГУ в советские годы.

Мослента: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители