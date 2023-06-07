Собянин наградил работников предприятий общественного питания Москвы

Мэр столицы Сергей Собянин в День московского ресторатора вручил городские награды выдающимся работникам предприятий общественного питания. Церемония награждения прошла в Белом зале столичной мэрии, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«За десятилетие количество кафе, ресторанов в Москве увеличилось в 3,5 раза. Это совместная работа города и вашего сообщества, вас лично. Город создал за эти годы огромное количество общественных пространств, комфортных, безопасных, красивых, по которым гуляют каждый день миллионы москвичей, и некоторые заглядывают к вам, чтобы выпить чашку кофе или посидеть в ресторане», - сказал Собянин.

Видео дня

По словам мэра, сегодня Москва ассоциируется с отраслью гостеприимства, ключевым звеном которой является кафе, рестораны.

«В советское время, когда спрашивали про Москву, с чем она ассоциируется, то это, конечно, Кремль, правительство, ЦК. <…> Сегодня Москва во многом ассоциируется с гостеприимством, отраслью гостеприимства, ключевым звеном которой является наши замечательные кафе, рестораны, ярмарки. И это не просто самодеятельность. Все, что вы делаете - мирового уровня», - подчеркнул Собянин.

Как отметил мэр, доказательством того, что кафе и рестораны столицы вышли на мировой уровень, является присвоение ряду из них звезд «Мишлен». Он также добавил, что за эти годы была проделана работа в рамках улучшения налогового режима, уменьшения административного давления в сфере общественного питания.

«Это ваш профессиональный праздник. Я от имени москвичей хочу сказать огромное спасибо, поздравить с наградами. Спасибо, друзья», - добавил Собянин.

Среди наград, врученных мэром, знак отличия «За безупречную службу городу Москве» XXV. Его получил генеральный директор ООО «Кафе плюс» Александр Зайцев. Звание «Почетный работник торговли и услуг Москвы» удостоен шеф-повар ресторана «Турандот» Дмитрий Еремеев. Кроме того, Собянин вручил благодарности.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, сегодня в городе работает 20,9 тыс. кафе, баров, ресторанов и закусочных, рассчитанных более чем на 840 тыс. посадочных мест. В отрасли трудится свыше 150 тыс. специалистов. Количество летних веранд с 2010 года увеличилось в три раза- сегодня в схему размещения включено 3 тыс. 556 летних кафе.

Оборот сферы общественного питания в январе-апреле 2023 года составил 170,2 млрд руб. - на 18,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года. За 2010-2022 годы налоговые поступления в бюджет Москвы от предприятий общественного питания выросли в 6,1 раз, а платежи в федеральный бюджет - в 3,1 раза.