В Москве открылся фестиваль "Времена и эпохи"

Фестиваль исторических реконструкций проходит в столице в одиннадцатый раз. Основное отличие от прошлых лет в обилии фестивальных площадок - их 41. Причем большая часть расположена на периферии, а не в центре города. О самых интересных из них расскажем в этом материале.

© Российская Газета

В пресс-службе фестиваля "Московские сезоны" "РГ" уточнили, что на фестиваль приехали более 1,3 тысячи участников из разных регионов страны. Каждый из них будет погружать зрителя в атмосферу "своего" времени.

Видео дня

В центре города на Бульварном кольце пройдет фотовыставка "Музей под открытым небом". На ней будут представлены исторические фотографии и копии музейных предметов. Если обойти кольцо, за три часа можно кратко узнать всю историю нашей страны. Например, первый век нашей эры или красоту античных скульптур Крымского полуострова увидеть можно на Чистопрудном бульваре. О русских княжествах 13 века поведает экспозиция Тверского бульвара. На Страстном бульваре тематика связана с Первой обороной Севастополя и ее героями, в частности, "корреспонденте" Льве Николаевиче Толстом, подробно описавшем Крымские походы.

Что касается окружных площадок фестиваля, то тематик здесь более чем предостаточно. На каждой площадке будут работать реконструкторы, воссоздавая небольшие зарисовки представляемого времени, будут проходить мастер-классы или спортивные состязания. На улице Хачатуряна расскажут о походе Петра Первого на Кавказ, на улице Матвеевской - о событиях Крымской войны, у станции метро "Алма-Атинская" - о Великом переселении народов. С живописью эпохи авангарда и ее героями познакомят на площади Славы. Про Уральские сказы поведают современные "бажовы" на Коптевском бульваре. Стрелять не дадут, но все расскажут о дуэлях и самых известных дуэлянтах разных веков в районе Новокосино на Городецкой улице. Удивительно, но воссоздадут даже Москву-1970-х годов, когда снимался фильм "Москва слезам не верит", окунуться в эту "ламповую" атмосферу можно будет на бульваре Дмитрия Донского.

Гвоздем фестиваля станет реконструкция исторических событий в четырех парках Москвы. Решение перенести из центральных парков фестиваль ближе к окраинам, неслучайно: места там больше, как и жителей в спальных районах. А значит, можно устроить более масштабное действо, да и число зрителей увеличится кратно. Погрузиться в атмосферу Древней Руси можно будет в парке имени Юрия Лужкова, расположенном на юго-востоке столицы, на проспекте Андропова, 58. Зрителям покажут 1164 год, когда новгородцы отбили викингов возле Ладоги. Будет безопасный дым, красивое сражение, кони, ряженые люди в репликах исторических костюмов. А потом и фотосессии с участниками ристалища.

В музее-заповеднике "Коломенское" разыграют стилизованное сражение Русско-польской войны 1654-1667 годов. Причем каждый час будут показательные конные выступления. Между ними реконструкторы познакомят гостей с оружейным и кожевенным ремеслом, покажут, как метать аркан, стрелять из лука и украшать ткани, расскажут о средневековой медицине и пригласят в первую московскую аптеку.

Площадка в парке 50-летия Октября будет посвящена Отечественной войне 1812 года. Здесь на берегу реки Раменки разыграют историческое сражение под Малоярославцем. Тут можно будет посетить бивуак французов и русских, увидеть героев романа "Война и мир", а также попробовать себя в кузнечном деле.

А в ландшафтном парке "Митино" реконструкторы покажут сцену из истории Первой мировой войны - знаменитый Брусиловский прорыв! Кроме этого, в парке запланированы многочисленные мастер-классы по древним ремеслам, стрельбе из лука, показательные выступления всадников.

На каждой площадке в парках можно будет не только погрузиться в историю, но и отведать фермерских товаров, приобрести сувениры. А те, кто увлекается историей, смогут принять участие в интерактивной игре-квесте. Для этого нужно будет выполнить цепочку заданий. В качестве приза обещают уникальную настольную игру "Времена и эпохи".