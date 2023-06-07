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Пандам Московского зоопарка не понравился российский бамбук

Российский бамбук, который привезли из Адлера, не устроил больших панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора зоопарка Светлану Акулову.

Пандам Московского зоопарка не понравился российский бамбук
© Москва24

По ее словам, раньше животные ели бамбук из Китая, однако карантинные меры в период пандемии коронавируса оказали влияние на поставки.

"Бамбук мы изначально привозили из Китая, но после введения карантина мы перестроили цепочки поставок и начали возить бамбук даже из Адлера. Панды не очень оценили его, видимо, он оказался суховатым и недостаточно влажным. Сейчас мы возим бамбук из Голландии", – рассказала глава зоопарка.

Акулова отметила, что ежедневно панды питаются четырьмя видами бамбука, который составляет 90% их рациона питания. В качестве лакомства они любят морковку и яблоко, добавила она. Гендиректор зоопарка добавила, что Россия и Китай подписали соглашение о научном сотрудничестве в области изучения панд.

Ранее сообщалось, что два детеныша кошачьих лемуров родились в Московском зоопарке. Пол появившихся на свет животных сотрудники смогут определить позже. Маленькие лемуры учатся общаться с другими членами группы, однако при появлении опасности бегут обратно к матери, подчеркивалось в сообщении.

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