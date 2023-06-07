Москвичка показала на видео поездку на беспилотном такси

Жительница Москвы прокатилась на беспилотном такси «Яндекса» и показала поездку на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».
На кадрах внутри авто за рулем сидит водитель, однако к рулю и педалям он не прикасается. Машина сама начинает движение после того, как пассажирка пристегивается и сообщает о своей готовности к поездке, нажав на кнопку на планшете. Сам гаджет установлен напротив задних пассажирских сидений.
«Я бы не рискнула», «Я не сяду», «Мужик, встроенный в такси, бонусом идет», «А водитель там зачем? Или это киборг?», «Без пилота, но под присмотром», «По ПДД в любом случае человек должен сидеть на водительском месте», — прокомментировали увиденное юзеры.
На сайте компании сообщается, что заказать машину можно с 7:00 до 01:00. Такая поездка будет стоить 100 рублей, за безопасность отвечает специальный водитель-испытатель. Сейчас роботакси работают в тестовом режиме в районе Ясенево.
Ранее объявление для пассажиров в машине такси развеселило пользователей сети.