Москвичка показала на видео поездку на беспилотном такси

На кадрах внутри авто за рулем сидит водитель, однако к рулю и педалям он не прикасается. Машина сама начинает движение после того, как пассажирка пристегивается и сообщает о своей готовности к поездке, нажав на кнопку на планшете. Сам гаджет установлен напротив задних пассажирских сидений.