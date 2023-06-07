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"Яндекс" запустил в Москве роботакси

В Москве "Яндекс" представил новую услугу - роботакси, автомобили которого управляются искусственным интеллектом. Роботакси находятся в режиме тестирования в районе Ясенево и доступны для заказа семь дней в неделю с семи утра до часа ночи через приложение "Яндекс Go".

"Яндекс" запустил в Москве роботакси
© Российская Газета

Тестирования проходят с участием пользователей, которые заранее подали заявку на сайте проекта. Затем доступ к роботакси будет расширен для остальных жителей Ясенево, которые увидят в приложении "Яндекс Go" специальную кнопку для заказа роботакси. При нажатии на кнопку можно будет выбрать места посадки и высадки, а затем вызвать автомобиль. В Ясенево предоставлено около 40 таких точек. Жители района смогут воспользоваться роботакси, например, для поездки от школы "Созвездие" до метро или от Битцевского парка до супермаркета Eurospar.

Согласно действующим законам, в машине всегда присутствует водитель-испытатель, который следит за безопасностью поездки. В настоящее время роботакси принимают только одного пассажира, и заказать автомобиль могут пользователи, достигшие 18-летнего возраста. Стоимость поездки составляет 100 рублей.

Публичное тестирование роботакси в Москве является новым этапом в развитии беспилотных технологий. Первые испытания роботакси были проведены в 2018 году в Иннополисе (Татарстан), а затем в Москве. За это время беспилотные автомобили "Яндекса" уже проехали более 24 миллионов километров, а жители Иннополиса совершили более 60 тысяч поездок.

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