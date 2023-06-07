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На ВДНХ открылся ландшафтный аттракцион "Лента Мебиуса"

В ландшафтном парке на ВДНХ заработал необычный аттракцион - "Лента Мебиуса". Это непрерывный пешеходный маршрут, объединенный с садом пяти чувств. Аналогов в стране ему нет.

На ВДНХ открылся ландшафтный аттракцион "Лента Мебиуса"
© Российская Газета

Аттракцион в виде знака бесконечности назван в честь немецкого астронома, математика и механика Августа Фердинанда Мебиуса и его знаменитой ленты - одного из самых узнаваемых образов математики. Длина тропы - 340 метров, а высота - более восьми метров.

Снаружи и внутри конструкции разбит сад пяти чувств. По задумке французского архитектора Мишеля Пена, в нем собраны растения, способные пробуждать одно из пяти чувств: зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. В каждой зоне - композиции из 20-30 растений, окруженные кустарниками и деревьями. Например, здесь высажены можжевельник, черемуха Маака, сирень, шалфей, лаванда.

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