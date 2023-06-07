На ВДНХ открылся ландшафтный аттракцион "Лента Мебиуса"

В ландшафтном парке на ВДНХ заработал необычный аттракцион - "Лента Мебиуса". Это непрерывный пешеходный маршрут, объединенный с садом пяти чувств. Аналогов в стране ему нет.

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Аттракцион в виде знака бесконечности назван в честь немецкого астронома, математика и механика Августа Фердинанда Мебиуса и его знаменитой ленты - одного из самых узнаваемых образов математики. Длина тропы - 340 метров, а высота - более восьми метров.