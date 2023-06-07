График движения на трех направлениях МЖД изменят в июньские праздники

В период с 9 по 12 июня в график движения поездов на Курском, Павелецком и Казанском направлениях Московской железной дороги будут внесены изменения. Об этом в среду, 7 июня, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

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Так, пригородные поезда будут курсировать 9 июня по расписанию пятницы, 10 и 11 июня по расписанию субботы, а 12 июня — по расписанию воскресенья. Кроме того, будут запущены дополнительные экспрессы.

На Курском направлении запустят поезда № 7031 Курский вокзал — Тула и № 7030 Тула — Курский вокзал. На Павелецком направлении только 10 июня появится экспресс № 7305/7307 Павелецкий вокзал — Узловая, а на Казанском направлении только 13 июня пройдет экспресс № 7021 Рязань-1 — Казанский вокзал, передает официальный сайт ЦППК.