В московских парках открывают летние кинотеатры

В восьми столичных парках в летний сезон будут открыты летние кинотеатры. На экранах гостям покажут российские и советские киноленты, а также мультфильмы. Чтобы посетить кинопоказ нужно будет предварительно зарегистрироваться на сайтах парков.

«Летние кинотеатры проработают в парках до осени. Их гости увидят новинки и классические картины. В репертуар некоторых площадок включили даже немое кино — такие сеансы будет сопровождать джазовый оркестр», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Классику отечественного кинематографа «Дети капитана Гранта» или «Девушка с характером» можно посмотреть с 9 июня в парке Олимпийской деревни. А в Таганском парке киносеансы будут проходить по пятницам с 19 до 21 часа. В Измайловском летнем кинотеатре фильмы можно смотреть после 21 часа.