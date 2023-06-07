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В московских парках открывают летние кинотеатры

В восьми столичных парках в летний сезон будут открыты летние кинотеатры. На экранах гостям покажут российские и советские киноленты, а также мультфильмы. Чтобы посетить кинопоказ нужно будет предварительно зарегистрироваться на сайтах парков.

В московских парках открывают летние кинотеатры
© РИА Новости

«Летние кинотеатры проработают в парках до осени. Их гости увидят новинки и классические картины. В репертуар некоторых площадок включили даже немое кино — такие сеансы будет сопровождать джазовый оркестр», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Классику отечественного кинематографа «Дети капитана Гранта» или «Девушка с характером» можно посмотреть с 9 июня в парке Олимпийской деревни. А в Таганском парке киносеансы будут проходить по пятницам с 19 до 21 часа. В Измайловском летнем кинотеатре фильмы можно смотреть после 21 часа.

Новинки кинопроката и фестивальные ленты будут показывать на площадках «Москино Сокольники» и в Парке Горького. Также летние кинотеатры появятся в саду имени Баумана, Бабушкинском парке и парке «Ангарские пруды».

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