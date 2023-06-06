Где в Москве научат правильно кататься на трюковом самокате

Идем в скейт-парк, работающий в сквере у станции метро "Отрадное". У входа толпятся детишки, мечтающие искусно управлять самокатом. Анастасия Крюкова привела сюда шестилетнего сына - он хочет кататься, как старшие ребята. Пока учится уверенно держаться на плаву - на первых занятиях геройство не приветствуется. По словам тренера по экстремальному самокату Александра Шевченко , здесь как в фигурном катании: сначала нужно освоить базовые элементы. Больше всего трюки интересуют, конечно, мальчиков. Хотя все чаще приходят и девочки. Причем маленькие - от 4 до 6 лет.

Каждое занятие начинается с разминки. Потом ребята делятся на группы: те, что опытнее, прыгают, наезжая на препятствия и кочки, новички учатся стоять на самокате и правильно разворачиваться. Потом еще пару тренировок ездят по скейт-парку и только после этого переходят к конкретным трюкам. Но не всем это и нужно - кому-то просто достаточно кататься для себя и в свое удовольствие. Правила для всех едины: соблюдать дисциплину и технику безопасности, стабильно посещать тренировки, ибо от одного-двух визитов толка не будет. Выходить на площадку разрешено лишь в защитной экипировке: шлеме, наколенниках и налокотниках. Самокаты можно взять напрокат здесь же, как и защиту.