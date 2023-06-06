Где в Москве научат правильно кататься на трюковом самокате
На 17 площадках "Московских сезонов" открылись школы, в которых можно бесплатно освоить трюковой самокат. Помогают в этом опытные тренеры. Записаться можно на сайте moscowseasons.com.
Идем в скейт-парк, работающий в сквере у станции метро "Отрадное". У входа толпятся детишки, мечтающие искусно управлять самокатом. Анастасия Крюкова привела сюда шестилетнего сына - он хочет кататься, как старшие ребята. Пока учится уверенно держаться на плаву - на первых занятиях геройство не приветствуется. По словам тренера по экстремальному самокату Александра Шевченко, здесь как в фигурном катании: сначала нужно освоить базовые элементы. Больше всего трюки интересуют, конечно, мальчиков. Хотя все чаще приходят и девочки. Причем маленькие - от 4 до 6 лет.
Каждое занятие начинается с разминки. Потом ребята делятся на группы: те, что опытнее, прыгают, наезжая на препятствия и кочки, новички учатся стоять на самокате и правильно разворачиваться. Потом еще пару тренировок ездят по скейт-парку и только после этого переходят к конкретным трюкам. Но не всем это и нужно - кому-то просто достаточно кататься для себя и в свое удовольствие. Правила для всех едины: соблюдать дисциплину и технику безопасности, стабильно посещать тренировки, ибо от одного-двух визитов толка не будет. Выходить на площадку разрешено лишь в защитной экипировке: шлеме, наколенниках и налокотниках. Самокаты можно взять напрокат здесь же, как и защиту.
Если ребенок настроен серьезно, тогда все лучше купить.
"В нашем спорте есть три основные дисциплины: скейтборд, BMX-велосипед и трюковой самокат. Последний набирает популярность, поскольку у него самый низкий порог входа", - объяснил тренер. Самокат - легкий, проще разучивать базовые трюки. Cамая дешевая модель обойдется в 3000 рублей. Правда, развалится он чуть быстрее, нежели за 20-30 тысяч, но служить будет. Плюс нужен комплект защиты (1000 рублей) и шлем (1500 рублей). Итого - 5500. "Мне сейчас 20 лет, из них катаюсь восемь, - рассказал он "РГ". - Но я учился без тренера. Их тогда еще не было. Сейчас проще - есть специалисты, которые помогут детям пройти начальный путь быстрее и безопаснее".