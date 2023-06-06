Почти 30 рейсов было задержано и отменено в аэропортах Москвы

В столичных аэропортах задержали и отменили в общей сложности 25 рейсов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания» на вторник, 6 июня.

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Так, на 22:08 по московскому времени девять рейсов задержали в аэропорту Домодедово, там же отменили пять самолетов. Во Внукове всего задержано шесть вылетов и отменено три.

В свою очередь аэропорт Шереметьево отменил два рейса, сообщают данные сервиса.

Пара блогеров, ведущих видеоблог о путешествиях, указала на частую ошибку, которую допускают пассажиры самолетов. По словам авторов видео Мэтта и Хиллари, чей ролик о неправильном поведении туристов набрал более 240 тысяч просмотров, на борту авиалайнера необходимо придерживаться определенных правил касательно верхней одежды.