Почти 30 рейсов было задержано и отменено в аэропортах Москвы
В столичных аэропортах задержали и отменили в общей сложности 25 рейсов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания» на вторник, 6 июня.
Так, на 22:08 по московскому времени девять рейсов задержали в аэропорту Домодедово, там же отменили пять самолетов. Во Внукове всего задержано шесть вылетов и отменено три.
В свою очередь аэропорт Шереметьево отменил два рейса, сообщают данные сервиса.
Пара блогеров, ведущих видеоблог о путешествиях, указала на частую ошибку, которую допускают пассажиры самолетов. По словам авторов видео Мэтта и Хиллари, чей ролик о неправильном поведении туристов набрал более 240 тысяч просмотров, на борту авиалайнера необходимо придерживаться определенных правил касательно верхней одежды.
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