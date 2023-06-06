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Земляничный сезон начался в подмосковных лесах раньше срока

Земляника созрела в подмосковных лесах на две недели раньше срока. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области в группе «ВКонтакте».

Земляничный сезон начался в подмосковных лесах раньше срока
© Мослента

По словам специалистов, обычно земляника созревает в конце июня — начале июля. Но этим летом ягоды поспели на две недели раньше из-за стабильно теплой погоды в столичном регионе.

Эксперты добавили, что подмосковная земляника содержит в 40 раз больше железа, чем виноград и слива. Кроме того, плоды этой ягоды лидируют среди всех фруктов и овощей по содержанию кальция.

Ранее стало также известно, что в Подмосковье начался грибной сезон. В связи с этим эксперты предупредили россиян об опасности грибов-двойников.

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