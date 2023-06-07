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Собянин пригласил москвичей в «путешествие во времени»

На традиционный летний фестиваль «Времена и эпохи» москвичей пригласил мэр города Сергей Собянин. В своем блоге он рассказал, что реконструкции разных исторических событий будут организованы на 41 площадке столицы с 8 по 12 июня.

Собянин пригласил москвичей в «путешествие во времени»
© Мослента

Мероприятие посвящено 30 важнейшим датам в истории страны, среди которых 110 лет мертвой петле летчика Петра Нестерова, основоположника высшего пилотажа, 80 лет Курской битве, 315 лет разгрому шведской армии у деревни Лесной и других. Участие в реконструкциях примут более 1,3 тысячи человек со всей России.

Во время фестиваля можно будет поучаствовать в мастер-классах: запланировано более одной тысячи часов обучающих занятий. Желающие посетят анимационные и театральные постановки, также анонсировано 80 спортивных программ.

Ранее были раскрыты мероприятия летней программы для любителей комиксов в парке «Зарядье».

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