Аттракцион «Лента Мебиуса» открыли на ВДНХ
На ВДНХ открыли новый пешеходный аттракцион «Лента Мебиуса». Это непрерывный пешеходный маршрут в сверкающем металлическом коробе, который окружен растениями сада пяти чувств. Этот арт-объект не имеет аналогов в мире.
Длина тропы составляет 340 метров. Высота сооружения 9,5 метров, а сама пешеходная дорожка поднимается над землей на высоту 8,4 метра.
Для создания объекта был смонтирован металлический каркас из 46 секций. Потом на него смонтировали фасадную 3D-систему из алюминиевого профиля. Облицовку выполнили 2694 декоративными панелями с гальваническим покрытием. Ни один элемент фасада не повторяется. На закрепление панелей ушло порядка 24 тысяч болтовых соединений.
Арт-объект назвали в честь немецкого астронома, математика и механика Августа Фердинанда Мебиуса. По форме аттракцион напоминает самый известный в математике образ. Со стороны кажется, что пешеходная тропа переворачивается внутри металлического короба.