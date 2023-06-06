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Аттракцион «Лента Мебиуса» открыли на ВДНХ

На ВДНХ открыли новый пешеходный аттракцион «Лента Мебиуса». Это непрерывный пешеходный маршрут в сверкающем металлическом коробе, который окружен растениями сада пяти чувств. Этот арт-объект не имеет аналогов в мире.

Аттракцион «Лента Мебиуса» открыли на ВДНХ
© телеграм-канал Городского хозяйства Москвы

Длина тропы составляет 340 метров. Высота сооружения 9,5 метров, а сама пешеходная дорожка поднимается над землей на высоту 8,4 метра.

Для создания объекта был смонтирован металлический каркас из 46 секций. Потом на него смонтировали фасадную 3D-систему из алюминиевого профиля. Облицовку выполнили 2694 декоративными панелями с гальваническим покрытием. Ни один элемент фасада не повторяется. На закрепление панелей ушло порядка 24 тысяч болтовых соединений.

Арт-объект назвали в честь немецкого астронома, математика и механика Августа Фердинанда Мебиуса. По форме аттракцион напоминает самый известный в математике образ. Со стороны кажется, что пешеходная тропа переворачивается внутри металлического короба.

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