В сервисе «Библиотеки Москвы» появились персонализированные рекомендации для читателей
Каждый сможет получить индивидуальный список изданий, найти книги по интересам или открыть для себя новых авторов.
Сервис «Библиотеки Москвы» теперь может рекомендовать книги пользователям исходя из их предпочтений. Персональная подборка литературы доступна на главной странице в разделе «Вам может понравиться».
«Рекомендательная система сервиса работает с использованием технологий искусственного интеллекта. Алгоритмы обучаются на основе информации о том, какие книги пользователь бронировал ранее или добавлял в избранное. Благодаря этому каждый получит персонализированный список изданий, сможет найти книги по интересам или открыть для себя новых авторов», — рассказали в столичном Департаменте информационных технологий.
У тех, кто еще не пользовался сервисом, в рекомендациях будет отображаться список самых популярных у других читателей изданий.
Понравившуюся книгу можно забронировать или добавить в избранное, чтобы не потерять и вернуться к ней позже. Сервис также позволяет перенести срок возврата книги в библиотеку, узнать, где есть в наличии нужное издание, подобрать читальню рядом с домом, местом работы или учебы, отслеживать новые поступления в фонды и воспользоваться другими полезными опциями.
В сервисе регулярно публикуют подборки произведений русских и зарубежных классиков, научной литературы, публицистики, книг о воспитании детей, кулинарии и путешествиях. На сайте можно найти и другие тематические подборки: например, книг, которые можно взять в дорогу, детективов или изданий для тех, кто ищет вдохновения и внутреннего спокойствия.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходим единый читательский билет. Его можно оформить на mos.ru или в любой городской библиотеке, взяв с собой паспорт.
Забронированную с помощью сервиса книгу подготовят к выдаче в течение трех дней, после чего пользователя будет еще три дня, чтобы забрать свой заказ. В кабинете читателя в сервисе можно найти информацию обо всех забронированных книгах, узнать, какие издания находятся у него сейчас и когда их нужно вернуть, а также продлить срок возврата.
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