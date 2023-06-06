Проект "Открой Моспром" в июне проведет более 150 экскурсий на предприятиях Москвы

"В этот раз свыше 30 столичных промпредприятий будут принимать участников проекта более двух недель. Организуют свыше 150 экскурсий и более 80 мастер-классов. Гости смогут попробовать себя в изготовлении кондитерских изделий и косметических средств. Мы также продолжаем расширять список компаний-участников, в этом сезоне к проекту присоединились еще четыре компании, среди которых производитель часов и морских хронометров, центр аддитивных технологий, изготовитель косметической продукции и хлебобулочный комбинат", - привели в пресс-службе слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.