Компания ОЭЗ «Технополис Москва» начнет выпускать титановые имплантаты

Предприятие планирует ежегодно выпускать не менее 140 тысяч единиц титановых имплантатов и необходимого хирургического инструмента.

© М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Производство имплантатов для восстановительной травматологии и ортопедии расположится в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Выпуск инновационной продукции намечен на четвертый квартал 2024 года. В рамках проекта предприятие намерено импортозаместить 30 процентов российского рынка титановых имплантатов, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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«На площадке “Алабушево” новый арендатор ОЭЗ “Технополис Москва” компания “Русатом Имплантат” откроет производство собственных материалов и изделий медицинского назначения мирового уровня. Предприятие планирует ежегодно выпускать не менее 140 тысяч единиц титановых имплантатов и необходимого хирургического инструмента для их установки, изъятия и замены. Сейчас идет процедура регистрации инновационных медицинских изделий. Компания планирует начать выпуск продукции в четвертом квартале 2024 года. Уровень локализации производства имплантатов достигнет 90 процентов», — пояснил Владимир Ефимов.

Отечественный рынок имплантатов для восстановительной травматологии и ортопедии, нейрохирургии, спинальной и черепно-челюстно-лицевой хирургии пока представлен в основном зарубежной продукцией.

Компания планирует выпускать на территории ОЭЗ Москвы пластины для накостного остеосинтеза мелких, средних и крупных костных фрагментов, а также интрамедуллярные (локализующиеся в веществе костного мозга) штифты для лечения переломов плечевой, бедренной и большеберцовой костей.

«Общая площадь производства имплантатов на площадке “Алабушево” составит свыше 1,7 тысячи квадратных метров. В рамках проекта будет создано 83 рабочих места. Ожидается, что продукция компании заместит западные аналоги в области восстановительной хирургии, что повысит доступность российской высокотехнологичной медицинской помощи и ее независимость от конъюнктуры рынка», — отметил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Медицинский кластер ОЭЗ «Технополис Москва» представлен 23 предприятиями. Здесь уже введены в эксплуатацию новые производства, начаты поставки лекарств и медицинских изделий для обеспечения льготных категорий граждан, а также потребностей столичных больниц.

«Предприятие разместится в одном из инновационных лабораторно-промышленных корпусов площадки “Алабушево”. Все помещения в корпусе имеют общее назначение и легко приспосабливаются под офисные или производственные нужды. Это позволяет арендаторам в короткие сроки открыть производство любого уровня сложности без капитальных вложений», — добавил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Компания — дочернее предприятие «Русатом МеталлТех», дивизионального интегратора топливной компании Росатома «ТВЭЛ» по направлению «Металлургия». Она была создана в рамках реализации проекта по выводу на российский рынок медизделий из титана и других перспективных материалов медицинского назначения.