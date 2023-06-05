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Акция «Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года» состоится в столице

В Москве состоится ежегодная общественно-патриотическая акция «Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года». Об этом сообщили в понедельник, 5 июня, в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы.

Акция «Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года» состоится в столице
© вечерняя москва

— К участию в мероприятии приглашены ветераны Великой Отечественной войны, ветеранский актив Москвы, учащиеся московских школ, кадетских корпусов, активисты поисковых объединений столицы, — говорится в сообщении.

Акция состоится 22 июня 2023 года в 17:00. Мероприятие проходит каждый год на протяжении более десяти лет.

Белорусский вокзал в качестве места проведения акции выбран неслучайно. Именно отсюда отправлялись на войну с фашистами эшелоны красноармейцев и сюда возвращались победители.

Акция пройдет при поддержке Московского городского совета ветеранов и Министерства обороны России.

Музей Победы создал особый раздел на сайте всенародного исторического проекта «Лица Победы». В преддверии 80-летия Курской битвы учреждение объявило о сборе семейных историй и биографий участников сражения на Курской дуге.

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