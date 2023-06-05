Книжный фестиваль «Красная площадь» завершится Пушкинским днем
Во вторник, 6 июня, на Книжном фестивале «Красная площадь» пройдет Пушкинский день. В этот день исполнится 224 года со дня рождения поэта.
В день рождения Пушкина на Главной сцене Книжного фестиваля «Красная площадь», по уже сложившейся традиции, пройдёт церемония вручения Литературной премии «Лицей».
С литературной композицией «Жуковский: невыразимое» выступит актёр Владимир Кошевой. Слушатели не только услышат лучшие стихи поэта — «Славянка», «Лебедь», «Певец во стане русских воинов», «Невыразимое», «Светлана», «Сказка о мёртвой царевне», «Лесной царь», но и узнают интересные факты его биографии, удивительную историю жизни романтика земли русской. В программе прозвучит авторская музыка композитора Максима Мещерякова, а также вариации для виолончели на тему рококо П.И. Чайковского. Актриса Екатерина Гусева прочитает пушкинскую «Сказку о мёртвой царевне и семи богатырях». Её выступление поддержат музыканты камерного ансамбля солистов Московского музыкального общества под руководством дирижёра Евгения Волчкова.
Концерт закрытия IX Книжного фестиваля «Красная площадь», конечно, тоже будет посвящён А.С. Пушкину. В нём прозвучат романсы композиторов XIX и XX веков, написанные на стихи Пушкина, и фрагменты из опер на пушкинские сюжеты, среди которых «Пиковая дама» и «Евгений Онегин» П.И. Чайковского, «Алеко» С.В. Рахманинова, «Золотой петушок» и «Сказка о царе Салтане» Н.А. Римского-Корсакова, «Руслан и Людмила» М.И. Глинки, «Каменный гость» А.С. Даргомыжского, «Дубровский» Э.Ф. Направника – их исполнят солисты и оркестранты Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.