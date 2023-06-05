Книжный фестиваль «Красная площадь» завершится Пушкинским днем

Во вторник, 6 июня, на Книжном фестивале «Красная площадь» пройдет Пушкинский день. В этот день исполнится 224 года со дня рождения поэта.

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В день рождения Пушкина на Главной сцене Книжного фестиваля «Красная площадь», по уже сложившейся традиции, пройдёт церемония вручения Литературной премии «Лицей».

С литературной композицией «Жуковский: невыразимое» выступит актёр Владимир Кошевой. Слушатели не только услышат лучшие стихи поэта — «Славянка», «Лебедь», «Певец во стане русских воинов», «Невыразимое», «Светлана», «Сказка о мёртвой царевне», «Лесной царь», но и узнают интересные факты его биографии, удивительную историю жизни романтика земли русской. В программе прозвучит авторская музыка композитора Максима Мещерякова, а также вариации для виолончели на тему рококо П.И. Чайковского. Актриса Екатерина Гусева прочитает пушкинскую «Сказку о мёртвой царевне и семи богатырях». Её выступление поддержат музыканты камерного ансамбля солистов Московского музыкального общества под руководством дирижёра Евгения Волчкова.