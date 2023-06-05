Собянин объявил об открытии павильона московского транспорта на площади Киевского вокзала

«Открыли обновленный павильон московского транспорта на площади Киевского вокзала. Мы создали этот павильон в 2018 году, чтобы рассказать горожанам о Московских центральных диаметрах. Экспозиция имела большой успех. Видя интерес к теме, решили провести реконструкцию и посвятить выставку главным транспортным проектам Москвы», - говорится в сообщении. Мэр отметил, что в павильоне особенно интересно будет семьям с детьми. «Это интерактивное пространство, где ребята могут играть, получать полезную информацию о разных видах транспорта столицы и определиться с будущей профессией», - отметил Собянин. Он пояснил, что, например, на VR-аттракционе «Кабина машиниста» можно управлять поездом на БКЛ метро; в «Игротеке» - крутить педали реальных велосипедов и ехать по виртуальным московским улицам; на «Маршрутизаторе» - сравнивать городские маршруты в разные годы, узнавать факты о станциях, собирать пазл со схемой метро. «Посетители павильона смогут узнать о достижениях и транспортных рекордах, виртуально увидеть уникальные транспортные объекты с высоты птичьего полета и поучаствовать во множестве профильных мастер-классов», - уточнил мэр. По его словам, помимо этого для старшеклассников и студентов запланированы лекции по самым разным темам - от правил дорожного движения до ИT-технологий в транспорте. Историки, экскурсоводы, путешественники расскажут о транспорте столицы, его истории, легендах и будущем. «Павильон станет уникальной образовательно-развлекательной площадкой для детей, не имеющей аналогов в мире», - подчеркнул мэр. Он добавил, что, как и раньше, павильон будет работать без выходных - 9:00 до 21:00. Информация о порядке посещения скоро появится на Едином транспортном портале.