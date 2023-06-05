Московские школьники впервые прошли психологическую подготовку к ЕГЭ

Цикл открытых лекций психологов и ученых для выпускников школ перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ), организованный совместно с московским отделением Российского общества «Знание», завершился в Москве. Последняя лекция прошла 4 июня в парке «Зарядье». Проект стал настолько популярен среди московских школьников, что теперь его планируется продлить на 2024 год. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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По ее словам, в ходе лекций у каждого участника встреч была возможность задать вопрос спикерам и получить персональный ответ. Те вопросы, которые дети не хотели озвучивать публично, можно была задать специалистам Городского психолого-педагогического центра, которые носили особые бейджи. Консультации психологов на лекциях получили более 300 детей и их родителей. В основном вопросы касались экзаменов, отношений с окружающими и проблем выбора. Те, кому нужна более системная работа, получили рекомендации специалистов для ее продолжения. Участниками лекций стали более четырех тысяч человек, онлайн-трансляции собрали более четырехсот тысяч просмотров.

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Заммэра отметила, что такой формат поддержки выпускников оказался востребован. Для того, чтобы продолжить помогать школьникам морально подготовиться к ЕГЭ и в следующем году, те, кто был на лекциях в этот раз, будут включены в персональную рассылку. Каждый выпускник сможет поделиться впечатлениями о лекциях и рассказать, как улучшить этот формат. «Это поможет нам повторить такую программу психологической поддержки для выпускников уже в следующем учебном году», — объяснила Ракова.

Четыре лекции прошли на таких площадках, как Известия HALL, центр современного искусства «Винзавод» и парк «Зарядье». Перед школьниками выступали психолог с 40-летним стажем, автор многих книг и популярного блога о психологии Михаил Лабковский, нейробиолог профессор биофака МГУ Вячеслав Дубынин, семейный психолог, телеведущая, автор книг Виктория Дмитриева и кандидат психологических наук, автор 18 книг, мама семи детей, блогер Лариса Суркова. Записи лекций есть в сети, посмотреть их можно, в частности, на портале Школа.Москва, в группе Департамента образования и науки Москвы во «ВКонтакте» и на YouTube-канале просветительского проекта «Мослекторий».