Музей Победы станет площадкой Всероссийского патриотического форума

Всероссийский патриотический форум пройдет 2–14 июня в Музее Победы, а также на территории парка на Поклонной горе. Об этом Вечерней Москве в воскресенье, 4 июня, сообщили в пресс-службе музея.

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Участниками форума в очном и онлайн-форматах станут более 6,5 тысячи человек со всей страны. В числе спикеров форума выступят представители исполнительной и законодательной власти, выдающиеся деятели науки, культуры и образования, а также лидеры общественного мнения.

Запуск открытой программы в рамках форума, которую смогут посетить более тысячи человек, пройдет на прилегающей к Музею Победы территории Парка Победы 12 июня.

Недавно в Музее Победы стартовала новая экспозиция. 1 июня открылась выставка «Трудовые коллективы — все для Победы!». Специально для нее Московский техникум креативных индустрий им. Л. Б. Красина предоставил около 40 экспонатов, рассказывающих о трудовом подвиге.