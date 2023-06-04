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Музей Победы станет площадкой Всероссийского патриотического форума

Всероссийский патриотический форум пройдет 2–14 июня в Музее Победы, а также на территории парка на Поклонной горе. Об этом Вечерней Москве в воскресенье, 4 июня, сообщили в пресс-службе музея.

Музей Победы станет площадкой Всероссийского патриотического форума
© вечерняя москва

Участниками форума в очном и онлайн-форматах станут более 6,5 тысячи человек со всей страны. В числе спикеров форума выступят представители исполнительной и законодательной власти, выдающиеся деятели науки, культуры и образования, а также лидеры общественного мнения.

В мероприятии примут участие руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, первый заместитель секретаря Общественной палаты, Герой России Вячеслав Бочаров и многие другие.

Запуск открытой программы в рамках форума, которую смогут посетить более тысячи человек, пройдет на прилегающей к Музею Победы территории Парка Победы 12 июня.

Недавно в Музее Победы стартовала новая экспозиция. 1 июня открылась выставка «Трудовые коллективы — все для Победы!». Специально для нее Московский техникум креативных индустрий им. Л. Б. Красина предоставил около 40 экспонатов, рассказывающих о трудовом подвиге.

Музей Победы в рамках киноклуба «Поклонка» планирует провести в июне пять бесплатных кинопоказов. В программе мероприятий значатся как российские, так и зарубежные картины. В частности, речь идет о немецком фэнтези «Волшебная флейта», комедийной мелодраме «Поехавшая» и приключенческом фильме «Принц пустыни».

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