В Московском зоопарке рассказали о досуге борнейских и суматранских орангутанов

Борнейские и суматранские орангутаны вышли в летние вольеры. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщили сотрудники Московского зоопарка.

Орангутаны переходят в летние вольеры, как только устанавливается стабильная температура от 22 градусов тепла и выше. При этом не должны выпадать осадки. Если погода не соответствует требованиям, то орангутанов приглашают обратно в теплые помещения или изначально оставляют в них.

— В уличных вольерах малыши Алиса, Джелай и Матику с удовольствием бегают по деревянным конструкциям и выполняют акробатические трюки на канатах, взрослые Личана, Джентан, Чави, Чапа и Сандокан, как правило, наблюдают за ними из комфортной тени, — сообщили в Telegram-канале «Московский зоопарк».