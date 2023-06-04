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В Московском зоопарке рассказали о досуге борнейских и суматранских орангутанов

Борнейские и суматранские орангутаны вышли в летние вольеры. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщили сотрудники Московского зоопарка.

В Московском зоопарке рассказали о досуге борнейских и суматранских орангутанов
© Вечерняя Москва

Орангутаны переходят в летние вольеры, как только устанавливается стабильная температура от 22 градусов тепла и выше. При этом не должны выпадать осадки. Если погода не соответствует требованиям, то орангутанов приглашают обратно в теплые помещения или изначально оставляют в них.

— В уличных вольерах малыши Алиса, Джелай и Матику с удовольствием бегают по деревянным конструкциям и выполняют акробатические трюки на канатах, взрослые Личана, Джентан, Чави, Чапа и Сандокан, как правило, наблюдают за ними из комфортной тени, — сообщили в Telegram-канале «Московский зоопарк».

В начале мая сезон прогулок открыла южноафриканская жирафиха Липа, проживающая в Московском зоопарке с 2004 года. 20-летняя жирафиха очень любит бегать. Компанию ей составляют зебры Дэбора, Лейла и Миа, которые выходят на уличные прогулки и зимой.

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