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Москвичам рассказали о строительстве жилья по реновации в бывшей промзоне Братцево

Инвестор передал городу земельный участок для строительства жилья по программе реновации в рамках проекта комплексного развития территорий бывшей промзоны Братцево. Об этом во вторник, 6 июня, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Москвичам рассказали о строительстве жилья по реновации в бывшей промзоне Братцево
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

— Инвестор уже подготовил документацию по планировке территории, которую утвердили в конце прошлого года, и согласно договору передал городу земельный участок для строительства домов по программе реновации, — сказал он.

В бывшей промзоне Братцево построят почти 500 тысяч квадратных метров жилья, из них 90 тысяч квадратных метров предназначено для участников программы реновации. В свою очередь руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин заявил, что из 90 тысяч квадратных метров более 54 тысяч займут жилые помещения, передает официальный сайт мэра Москвы.

Жителям 99 старых домов на юго-востоке столицы предоставили новые квартиры по программе реновации. Переезжать начали жители районов Южнопортовый, Лефортово, Выхино-Жулебино, Текстильщики и Нижегородский.

С начала программы реновации свыше 115 тысяч горожан отметили новоселье в новых домах или ожидают переезда в скором времени.

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