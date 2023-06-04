Лягушки запели на природных территориях Москвы с началом брачного периода

В водоемах на природных территориях Москвы начался сезон пения лягушек. Сейчас у этих земноводных идет брачный период. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщили специалисты Мосприроды.

Некоторые самцы лягушек могут квакать с громкостью до 100 децибел. Пение земноводных лучше всего слышно в ночные часы и с наступлением сумерек.

Москвичам рассказали, где можно услышать самые массовые и звонкие «выступления» лягушек. Как правило, до конца июня громкое кваканье звучит в природно-исторических парках «Москворецкий» (на Москве-реке и в Строгинском затоне), «Покровское-Стрешнево» (на прудах и на реке Химке), «Кузьминки-Люблино» (на прудах, в том числе на Щучьем и Верхнем Кузьминском), «Сокольники» (на Путяевских прудах) и в Захарьинской пойме ландшафтного заказника «Долина реки Сходни в Куркине».

Всего на территории Москвы проживают 11 видов лягушек. Некоторые из них занесены в Красную книгу Москвы и ее надзорный список.

Самцы лягушек своим кваканьем стараются привлечь самок и отпугнуть вероятных конкурентов. Людям полезно их пение, поскольку естественные звуки природы могут улучшить настроение, уменьшить раздражительность и поспособствовать снятию стресса, передает официальный сайт мэра Москвы.