Стало известно о роли Горбатого моста в истории Москвы

«Этот мост можно смело назвать "революционным". Сначала здесь шло противостояние в 1905 году между рабочими Трехгорной мануфактуры и жандармами, ну а потом уже и в новой истории он засветился, в 1991-м и осенью 1993-го», — поделился знаниями пользователь сети.