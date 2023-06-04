Опубликована история «филиала ада» в столичном метро

«Внешний вид станции стал продуктом эпохи тотальной экономии, курс на которую взял пришедший к власти Никита Хрущев. Во время официального визита в США в 1959 году генсека впечатлили не только кукуруза и самообслуживание в столовых, но и станции нью-йоркского сабвея — наземные и на эстакадах», — рассказал автор.