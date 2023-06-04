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Собянин: 1000-й вагон поезда «Москва-2020» поступил в столичное метро

1000-й по счету вагон поезда «Москва-2020» поступил в распоряжение столичного метро. Эта модель ходит по Кольцевой и Большой кольцевой линиям метрополитена Москвы. Об этом в воскресенье, 4 июня, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин: Столичный метрополитен получил тысячный вагон поезда «Москва-2020»
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Впервые вагоны «Москва-2020» появились в столичном метро в октябре 2020 года. За прошедшее время их доля увеличилась с 59 до 71 процента.

— В этом году закупим около 300 вагонов этой серии. Ее плюсы: мощные кондиционеры с системой обеззараживания воздуха, тише в салоне, широкие двери и межвагонные переходы, увеличенные информационные экраны и консольные дисплеи под потолком, подсветка салона в цвет линии и адаптивное освещение, — рассказал Сергей Собянин.

Глава города добавил, что вагоны регулярно улучшаются производителем с учетом пожеланий горожан. Например, для маломобильных пассажиров возле первых дверей головных вагонов установили дополнительные поручни, написал Собянин в Telegram-канале.

В конце марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) находится 252 современных эскалатора. По его словам, вместе взятые эскалаторы на БКЛ превышают высоту главного здания МГУ в 15 раз.

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