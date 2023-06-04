Собянин: Столичный метрополитен получил тысячный вагон поезда «Москва-2020»

1000-й по счету вагон поезда «Москва-2020» поступил в распоряжение столичного метро. Эта модель ходит по Кольцевой и Большой кольцевой линиям метрополитена Москвы. Об этом в воскресенье, 4 июня, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Впервые вагоны «Москва-2020» появились в столичном метро в октябре 2020 года. За прошедшее время их доля увеличилась с 59 до 71 процента.

— В этом году закупим около 300 вагонов этой серии. Ее плюсы: мощные кондиционеры с системой обеззараживания воздуха, тише в салоне, широкие двери и межвагонные переходы, увеличенные информационные экраны и консольные дисплеи под потолком, подсветка салона в цвет линии и адаптивное освещение, — рассказал Сергей Собянин.

Глава города добавил, что вагоны регулярно улучшаются производителем с учетом пожеланий горожан. Например, для маломобильных пассажиров возле первых дверей головных вагонов установили дополнительные поручни, написал Собянин в Telegram-канале.