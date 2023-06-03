$80.88-0.0987.10+0.52

Москвичей пригласили на кинопоказы и выставки в Музее кино на ВДНХ

Кинопоказы и выставки пройдут в Музее кино на ВДНХ этим летом. Об этом в субботу, 3 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Москвичей пригласили на кинопоказы и выставки в Музее кино на ВДНХ
© вечерняя москва

— Для посетителей подготовили специальную программу и новые акции. Все лето в музее будет идти киномарафон, посвященный юбилеям известных режиссеров и актеров, — говорится в сообщении.

В июне зрители увидят картины Сергея Герасимова и немое кино в сопровождении тапера. А 25 июня в музее ждут любителей живой музыки, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Аттракцион «Лента Мебиуса» открылся в ландшафтном парке «Природа культивируемая» на ВДНХ. Это непрерывный пешеходный маршрут, проходящий по несущей конструкции.

Кроме того, в Москве стартовал новый сезон Зеленого театра на ВДНХ. Он начался с церемонии награждения лауреатов конкурса на получение грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства 2023 года.

В туристическом сервисе Russpass появились новые автомобильные маршруты по Москве. Первый маршрут — «Москва — город кино» — начинается на ВДНХ, где находится Центральный музей кино.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий