Москвичей пригласили на кинопоказы и выставки в Музее кино на ВДНХ

Кинопоказы и выставки пройдут в Музее кино на ВДНХ этим летом. Об этом в субботу, 3 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

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— Для посетителей подготовили специальную программу и новые акции. Все лето в музее будет идти киномарафон, посвященный юбилеям известных режиссеров и актеров, — говорится в сообщении.

В июне зрители увидят картины Сергея Герасимова и немое кино в сопровождении тапера. А 25 июня в музее ждут любителей живой музыки, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Аттракцион «Лента Мебиуса» открылся в ландшафтном парке «Природа культивируемая» на ВДНХ. Это непрерывный пешеходный маршрут, проходящий по несущей конструкции.

Кроме того, в Москве стартовал новый сезон Зеленого театра на ВДНХ. Он начался с церемонии награждения лауреатов конкурса на получение грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства 2023 года.