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Москвичей предупредили о дожде

В субботу, 3 июня, в Москве ожидается 12-14 градусов тепла, местами небольшой дождь и облачность с прояснениями. Об этом предупредил Гидрометцентр России.

Москвичей предупредили о дожде
© мослента

«Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, на юго-востоке области умеренный. Ветер северо-западный, 6-11 м/c, местами порывы до 15 м/с», — сообщили синоптики.

В Московской области ожидается 12-17 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее жителей столицы предупредили о возвращении апрельской погоды. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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