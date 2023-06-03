Какие астрономические события ждут москвичей в июне

Наступило календарное лето, а через 20 дней начнется астрономическое. Пока ждем, смотрим на вечернее небо, на котором именно в июне велика вероятность появления серебристых облаков. Что еще можно увидеть над столицей, «Вечерняя Москва» узнала у научного сотрудника Института прикладной математики имени Келдыша РАН, астронома и писателя Леонида Еленина. Кто знает, может, для кого-то это станет делом всей жизни.

© вечерняя москва

Путь в астрономию Леонида Еленина начался с книги. Тогда он был еще школьником, которого на лето отправили к бабушке. И вот одним дождливым днем, чтобы не умереть дома со скуки, он решил изучить, что стоит на книжной полке. Взгляд шестиклассника упал на «Сокровища звездного неба» Феликса Зигеля.

Видео дня

— Я буквально провалился в нее, перечитывал бесчисленное количество раз, — вспоминает Еленин.

В конце концов полученные знания он решил применить на практике. В арсенале были старый советский бинокль и такая же подзорная труба, которую он приматывал ремнем к чему-то вроде штатива. Такие нехитрые приспособления, уверяет астроном, сгодятся для начала и сегодня:

— Не надо сразу покупать дорогой телескоп. Возьмите что-то попроще. Первым делом надо понять, нравится вам это или нет.

К разочарованию, по его словам, нередко приводят завышенные ожидания. Некоторые думают, что, посмотрев на небо в телескоп, они увидят такие же яркие картинки, как в интернете. В реальности величественные галактики видны как туманные пятнышки.

— Но если ты знаешь, что это облачко, которое содержит в себе сотни миллиардов звезд, находится очень далеко, и ты прямо сейчас видишь эту галактику такой, какой она была сотни миллионов лет назад, то это, конечно, будоражит сознание, — говорит Еленин.

Чтобы получить полный спектр эмоций, надо как можно больше читать литературу, связанную с астрономией, и уже со знанием дела чаще смотреть на ночное небо. В Москве можно наблюдать, например, за Луной. Даже в любительский телескоп на поверхности спутника Земли хорошо видны кратеры, горные хребты.

Не выезжая за пределы города, также можно наблюдать за планетами и переменными звездами. А если повезет, то и за кометами. Они бывают настолько яркими, что их видно невооруженным глазом. Именно такая комета, Хейла-Боппа, пролетала в 1997 году и просто заворожила тогда еще астронома-любителя Леонида Еленина.

Он наблюдал за ней каждый вечер, пока она, махнув хвостом, не исчезла:

— Я смотрел на нее и думал об астрономах, которые ее обнаружили, о том, что тоже хочу открыть комету.

Тогда мечта казалось ему несбыточной, поэтому он решил стать программистом и поступил в МАИ. Но увлечение астрономией не забросил. Однажды он узнал, что есть возможность получить удаленный доступ к полупрофессиональным телескопам. Поставил перед собой цель — и открыл свою первую комету. Мечта исполнилась через 13 лет.

Сейчас на счету Леонида Еленина 6 комет и 125 астероидов. Еще 1500 астероидов ждут подтверждения, что их открыл именно он.

Как правило, на это уходит несколько лет. Между тем в январе 2024 года мимо Земли пролетит одна из комет Еленина.

— Есть кометы долгопериодические, которые обращаются вокруг Солнца за десятки тысяч и сотни тысяч миллионов лет, а есть короткопериодические, — поясняет астроном. — Период их обращения менее 200 лет.

Как и зачем открывают кометы, действительно ли они опасны и сможет ли человечество противостоять угрозе — на эти и другие вопросы Еленин ответил в своей художественной книге.

КСТАТИ

Кометы называют по строгим правилам, обязательно указывается либо фамилия ученого, либо обсерватория, где сделано открытие. А вот названия для астероидов предлагают их первооткрыватели. Заявку рассматривает международный комитет. Леонид Еленин свои астероиды старается назвать в честь выдающихся людей, среди них уже есть хоккеист Александр Овечкин и часовщик Константин Чайкин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Угольников, астроном, старший научный сотрудник ИКИ РАН:

— Сегодня возможно открывать объекты, которые потенциально могут столкнуться с Землей. Раньше их открывали по факту падения. Кометы, прилетающие к нам издалека, интересны еще и тем, что это возможный источник воды и органических веществ в Солнечной системе

ФАКТ