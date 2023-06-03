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С ветерком: лучшие места для велопрогулок в Москве

Велопрогулка – отличная возможность провести отдых с пользой для здоровья. Тем более что столица прекрасно благоустроена для этого: во многих парках есть специальные дорожки и пункты проката. 3 июня, во Всемирный день велосипеда, Москва 24 расскажет про лучшие городские маршруты.

Лучшие места для велопрогулок в Москве
© m24.ru

"Зеленое кольцо"

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Один из самых известных веломаршрутов в столице – "Зеленое кольцо", которое продолжают расширять. Это связанная сеть велодорожек, проходящая через множество парков, зеленых зон, транспортных станций.

Треть инфраструктуры готова: уже сейчас москвичи могут проехать девять километров от станции Щукинская МЦД-2 до станции МЦК Коптево через "Покровское-Стрешнево" к Тимирязевскому парку.

Второй маршрут начинается у станции метро "Профсоюзная" до станции Щукинская МЦД-2. Путь лежит через Можайский плодовый сад, Поклонную гору, Филевский парк, Крылатские холмы, парк Звезд, Строгинский затон.

В этом году планируется создать еще 22 километра велополосы на 12 улицах Москвы. По итогам общая протяженность маршрута составит 100 километров.

"Коломенское"

Начать велопрогулку в Коломенском можно от выхода № 5 на 2-й улице Дьяково Городище или от КПП № 6 на 1-й (одноименной улице). Маршрут проходит по кругу: мимо Дворца царя Алексея Михайловича, густых рощ, памятников деревянного зодчества и храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи XVI века.

"Сокольники"

Протяженность велодорожек в парке – около 12 километров. Начать прогулку лучше всего от главного входа, чтобы проехать по Главной аллее и Большому кругу. Затем можно выбрать: отправиться по 1-му или 6-му Лучевым просекам, добраться до Маточного сада. Подробная схема указана здесь.

Бонус для спортсменов: бесплатная веломойка самообслуживания на Фестивальной площади, которая работает в течение всего лета.

Измайловский парк

Протяженность велодорожек – около четырех километров. Начать прогулку можно со входа со стороны шоссе Энтузиастов или в центре парка.

Путь пролегает через аллеи Большого круга и Пролетарского входа, Народный проспект, мимо спортивных площадок, эстрады "Солнечная" и большого колеса обозрения.

Парк Олимпийской деревни

Если хочется не просто велопрогулки, а настоящей кардио- и силовой нагрузки, то можно выбрать парк Олимпийской деревни, где довольно ощутимые перепады высоты.

Маршрут идет по кругу – начинается у главного входа со стороны Лобачевского и заканчивается либо у входа в парк со стороны Мичуринского проспекта, либо у углового входа (улица Коштоянца, дом 43). Протяженность велодорожек составляет четыре километра.

Ландшафтный парк "Митино"

Еще один маршрут со множеством спусков и подъемов находится в парке "Митино". Путь проходит по берегу Пенягинского пруда через возвышенность, откуда открывается живописный вид на парк. Во время прогулки есть возможность полюбоваться небольшими рощами и встретить белоснежных лебедей, обитающих в водоеме.

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