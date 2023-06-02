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Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве менее чем за час

Более четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах города менее чем за час. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве менее чем за час
© Вечерняя Москва

Наибольшее количество осадков было зафиксировано в Центральном и Западным административных округах. В отдельных районах — до 20 миллиметров, что превышает четверть от месячной нормы.

Вода самотеком уходила в ливневую сеть. При необходимости оперативный пропуск осадков обеспечивали бригады ГУП «Мосводосток». Дежурство 300 бригад и порядка 290 единиц техники до сих пор продолжается, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Ранее МЧС России предупредило москвичей, что до 21:00 2 июня в Москве ожидается ливневый дождь, местами гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе с порывами до 15–20 метров в секунду. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что в предстоящие выходные в столичном регионе ожидается дождливая и холодная погода.

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