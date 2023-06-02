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В Москве прошел первый в России конкурс по ассистивным технологиям — Сергей Собянин

В Москве прошел первый в России «Технологический конкурс» по ассистивным технологиям. Они помогают людям с ограниченными возможностями здоровья жить комфортнее. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В Москве прошел первый в России конкурс по ассистивным технологиям
© Mos.ru

«Конкурс создан для того, чтобы познакомить перспективные российские стартапы и бизнес. В финал вышли 20 проектов, и некоторые уже получили предложения от крупных партнеров», — сообщил Мэр Москвы.

Один из участников конкурса — проект «Говорящий город». Эта разработка помогает незрячим, слабовидящим, пожилым и маломобильным людям самостоятельно ориентироваться в населенном пункте. Авторы проекта уже получили от Мэрии Алматы приглашение протестировать технологию на городских объектах.

Компания «Моторика» предложила сотрудничество студентам Московского энергетического института. Их технология Sutura создает виртуальную среду, имитирующую движения пациента. Благодаря этому можно попрактиковаться в использовании протеза на медицинских тренажерах.

Авторы проекта «Миолимб» разработали технологию создания узлов биоэлектрических протезов кисти. Они эффективнее и дешевле иностранных аналогов. Компания «Метиз» протестирует разработку, а производственное объединение «Металлист» планирует внедрить ее в свое производство.

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