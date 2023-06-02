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Ремонт на станции столичного метро «Цветной бульвар» завершили досрочно

Специалисты досрочно закончили ремонт на станции «Цветной бульвар» Серпуховско-Тимирязевской линии метро, она продолжит работу в обычном режиме с 3 июня. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Ремонт на станции столичного метро «Цветной бульвар» завершили досрочно
© вечерняя москва

— Метрополитен не только регулярно обновляет инфраструктуру, но стремится проводить все работы в максимально короткие сроки, что отвечает задачам мэра Москва Сергея Собянина. Теперь обновленная, более светлая и комфортная станция «Цветной бульвар» готова встречать пассажиров в обычном режиме, — отметил глава столичного дептранса.

За время ремонта были расчищены, окрашены и побелены больше пяти тысяч «квадратов» поверхностей, заменены лампочки, отремонтированы лавки, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Ограничения на станции метро «Цветной бульвар» ввели 20 мая. Для пассажиров временно закрыли входы и выходы на остановочный пункт. Изначально планировалось, что работы продлятся до 9 июня.

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