Ремонт на станции столичного метро «Цветной бульвар» завершили досрочно

— Метрополитен не только регулярно обновляет инфраструктуру, но стремится проводить все работы в максимально короткие сроки, что отвечает задачам мэра Москва Сергея Собянина. Теперь обновленная, более светлая и комфортная станция «Цветной бульвар» готова встречать пассажиров в обычном режиме, — отметил глава столичного дептранса.