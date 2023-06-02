Московских таксистов проверят на знание города онлайн

Московских таксистов заставят сдавать экзамен на знание столицы — основных достопримечательностей, больниц, школ, стадионов и прочих «инфраструктурных объектов». Такой законопроект внесли на рассмотрение столичной городской думы. «Парламентская газета» изучила текст документы и выяснила, как будет проходить аттестация, и не приведет ли она к массовому сокращению водителей и увеличению цен.

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Ключевое слово — «проект»

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Проблема таксистов, которые плохо знают город, в последнее время встала перед москвичами и гостями столицы особенно остро. Заговорили о ней еще в начале мая, когда из-за репетиций парада в центре глушили связь — и в том числе задевали автомобильные навигаторы. Соцсети тогда полнились жалобами на водителей, не способных сориентироваться на улицах без подсказок искусственного интеллекта — машины то и дело уезжали не туда, а сами таксисты просили пассажиров показать дорогу. Через некоторое время ситуация повторилась — когда Москву атаковали беспилотники, и в городе усилили работу станций радиоэлектронной борьбы.

В Мосгордуме «Парламентской газете» подтвердили, что внесли проект закона на рассмотрение, но особо отметили: ключевое слово здесь — «проект»: «Перед вынесением на голосование, документ должен пройти определенные процедуры, например, вынесение на комиссию. Пока данный законопроект не был вынесен на обсуждение комиссии. И такие детали, как порядок проведения аттестации, еще не обсуждались. Более того, сам порядок и требования к указанным знаниям будут устанавливаться нормативным правовым актом города Москвы, который также еще не был вынесен на обсуждение».

Однако кое-какие черновые наработки уже существуют. Так, член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Игорь Бускин рассказал, что проведение аттестации точно не возложат на самих агрегаторов.

«Безусловно, этим будут заниматься муниципальные структуры, — подчеркнул парламентарий. — Я думаю, что наиболее вероятные кандидаты — ГИБДД и Центр организации дорожного движения. Причем ЦОДД более вероятен, потому что ГИБДД все-таки больше работает по линии установления и соблюдения правил, а вот в ведении ЦОДД как раз находятся городские пространства».

Оценку поставят в «цифре»

Чуть больше конкретики в вопрос смогли внести в Общественном совете по развитию такси. По словам его председателя Ирины Зариповой, экзамен на знание города таксисты будут, скорее всего, проходить онлайн — это и проще, и дешевле, и снимать сразу множество водителей с линии и отправлять куда-то в специальные экзаменационные центры не потребуется.

«Введение аттестации для таксистов в Москве обсуждалось на самом деле очень давно — еще даже до принятия федерального закона (имеется в виду закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси», принятый в России в конце декабря 2022 года. — Прим.ред.), — пояснила Ирина Зарипова. — Смысл в идею вкладывался следующий: Москва — центр притяжения туристов, а водители такси для них служат своеобразными «воротами в город», по сути, первыми людьми, с которыми они могут пообщаться, направляясь из аэропорта или вокзала. Да и на случай технических сбоев в системах навигации знание города для таксиста определенно лишним не будет».

Как уточнила Зарипова, московский дептранс уже работает над экзаменационной платформой. Как именно она будет выглядеть и работать, пока не известно — сам закон должен вступить в силу только 1 сентября, а подзаконный акт, который должен регламентировать механизм прохождения аттестации, вообще еще даже не написан, так что времени у ведомства в запасе прилично. Однако уже сейчас можно точно сказать, что помимо тестов на знание города экзаменационные материалы будут содержать, например, контрольные вопросы о правилах этикета и сервиса, а также оказании медицинской помощи — во время работы в большом мегаполисе случиться может всякое.

Как быть с мигрантами?

Еще в прошлом году дептранс Москвы публиковал статистику, согласно которой из 220 тысяч столичных таксистов почти 60 тысяч — мигранты, причем преимущественно из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Не будет большой ошибкой сказать, что город приезжие знают неважно. А если так, не приведет ли обязательная аттестация к их массовому исходу, увеличению нагрузки на оставшихся водителей и через все это — к росту цен для пассажиров?

«На мой взгляд, такой вариант развития событий маловероятен, — отметил Игорь Бускин. — Во-первых, экзамен, скорее всего, будет достаточно лайтовым. Во-вторых, я все-таки думаю, что люди, которые работают в такси не первый день, все равно какими-то знаниями обладают — хотя бы на уровне зрительной памяти — и смогут пройти его без серьезных проблем».

В Общественном совете по развитию такси с этим мнением солидарны.