Южную часть МСД достроят в 2023 году

Завершение работ по строительству южной части Московского скоростного диаметра (МСД) запланировано на 2023 год, заявил мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В настоящее время строители прокладывают кабель на участке от улицы Марьинский парк до МКАД, после чего приступят к укладке асфальтобетонного покрытия.

На отрезке от Павелецкого направления МЖД до развязки с МКАД проложена половина общей ширины дороги. В скором времени начнётся работа на второй половине.

На участке от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД основные строительные работы закончены. Этот отрезок должен быть завершён к июлю.