Заммэра Сергунина рассказала о столичной программе ко Дню русского языка

В рамках празднования Дня русского языка столичные культурные учреждения подготовили выставки, творческие вечера и спектакли, посвященные выдающимся деятелям отечественной культуры. Об этом в субботу, 3 июня, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Большинство событий, приуроченных к 224-й годовщине со дня рождения поэта, пройдет в филиалах Государственного музея Пушкина. К программе присоединятся выставочные залы и библиотеки Москвы. Гостей ждут презентации новых изданий, чтение стихов, экскурсии и выставки, — рассказала Сергунина.

В частности, 6 июня с 12:00 до 14:00 на Пушкинской площади пройдет церемония возложения цветов к памятнику поэту, созданному по проекту скульптора Александра Опекушина. Далее запланировано чтение стихов на разных языках: хантыйском, башкирском, аварском и других.

В библиотеке имени Тургенева до 18 июня пройдет выставка «А. С. Пушкин и русская литература в иллюстрациях Александра Дудина». На ней представят иллюстрации по мотивам произведений Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Бунина, Достоевского, Чехова и других классиков.

В главном здании Государственного музея А. С. Пушкина на Пречистенке в 13:00 пройдет праздничный концерт «Здравствуй, племя младое, незнакомое!» с участием молодых исполнителей. В 14:00 состоится презентация проекта «Детство писателей», а в 16:00 откроется выставка «Дворец князей Юсуповых в Большом Харитоньевском переулке».