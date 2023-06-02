Водителей предупредили об изменении схемы движения на северо-западе Москвы

Схема движения на улице Митинская в районе пересечения с дублером Пятницкого шоссе в Москве с 24 июня изменится. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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"С 2020 года на пересечении дублера Пятницкого шоссе и Митинской улицы произошло девять ДТП, в том числе с пешеходами. Водители при прямом движении по улице Митинская не успевали затормозить и сталкивались с машинами, которые резко поворачивали со встречной полосы на дублер", – говорится в сообщении.

В департаменте заявили, что изменения сделают этот перекресток безопаснее. Для создания свободного проезда машин там отменят левые повороты с улицы Митинской на дублер.

Уточняется, что эти изменения не станут причиной увеличения времени поездки. Это связано с тем, что недалеко от развязки есть альтернативные пути через дублер на улице Митинской и съезд с Пятницкого шоссе в районе дома 37.