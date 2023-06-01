Выставка о героях труда открылась в Музее Победы

Выставка «Трудовые коллективы — все для Победы!» открылась в Музее Победы 1 июня. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

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Специально для экспозиции Московский техникум креативных индустрий им. Л.Б. Красина предоставил около 40 экспонатов, рассказывающих о трудовом подвиге.

— Мы хотим показать профессиональное образование через срез коллективной работы. Именно благодаря рабочим коллективам движется вперед наш прогресс, благодаря коллективам мы достигаем побед, — рассказала директор Московского техникума креативных индустрий имени Л. Б. Красина Лиана Табатадзе.

В экспозиции представлены фотографии, документы и личные вещи героев труда а также предметы, произведенные ими. Среди них присутствуют штыки от винтовки Мосина, полевой телефон ТАИ-43, компас и другие редкие экспонаты.

Центральная инсталляция, состоящая из картонных кубов с графикой, подчеркивает связь прошлого и настоящего. Она посвящена современной Москве и подчеркивает важность профессионального образования.

Музей Победы в рамках киноклуба «Поклонка» планирует провести в июне пять бесплатных кинопоказов. В программе мероприятий значатся как российские, так и зарубежные картины. В частности, речь идет о немецком фэнтези «Волшебная флейта», комедийной мелодраме «Поехавшая» и приключенческом фильме «Принц пустыни».